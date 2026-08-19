Badiashile-Napoli, domani visite cardiologiche e poi la firma sul contratto

vedi letture

Di Marzio aggiorna sull'arrivo di Badiashile al Napoli: domani ultimi controlli e successivamente la firma.

Benoit Badiashile si avvicina sempre di più a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore francese è arrivato nella Capitale nella serata di ieri e nella giornata di oggi ha sostenuto la prima parte delle visite mediche a Villa Stuart. A fare il punto sull'iter che porterà alla firma è stato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, intervenuto durante 'Calciomercato - L'Originale': "Badiashile, che è arrivato ieri sera, è atterrato a Ciampino. Oggi, invece, le visite mediche che ha effettuato a Villa Stuart".

Badiashile-Napoli, manca l'ultimo passaggio prima della firma

L'iter medico non è ancora terminato e sarà completato nella giornata di domani con gli ultimi accertamenti previsti. Di Marzio ha infatti precisato: "Domani farà una seconda parte di visite, la parte cardiologica, e poi firmerà il contratto". Nessun cambio di programma, dunque, nell'operazione che porterà Badiashile al Napoli: una volta completati i controlli cardiologici, il difensore potrà mettere la firma sul contratto e iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza in maglia azzurra.