Rispunta Atubolu per la porta ma c'è concorrenza: Napoli alla finestra

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Napoli alla finestra per Atubolu: il portiere del Friburgo piace anche a Eintracht e Marsiglia.

Il Napoli guarda anche al mercato dei portieri e avrebbe inserito Noah Atubolu tra i profili da seguire in vista delle ultime settimane di trattative. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, secondo cui sull'estremo difensore del Friburgo si sarebbero mossi anche Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia. Una concorrenza importante per il classe 2002, mentre gli azzurri restano per il momento alla finestra in attesa di capire gli sviluppi legati alla propria porta.

Atubolu-Napoli, tutto dipende dal futuro di Milinkovic-Savic

L'eventuale affondo del Napoli per Atubolu sarebbe infatti direttamente collegato a una possibile partenza di Vanja Milinkovic-Savic, portiere legato agli azzurri fino al 2030. Secondo la notizia di mercato diffusa da Schira su X, il club partenopeo sarebbe pronto a valutare il giovane tedesco qualora si liberasse un posto tra i pali. Atubolu diventa così un nome da tenere sotto osservazione, con Napoli, Eintracht e Marsiglia interessati alla sua situazione.