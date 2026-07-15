Marianucci riparte subito? Il Torino ci pensa di nuovo per l'anno prossimo

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Il Torino continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di rinforzare un reparto che nella scorsa stagione ha evidenziato le maggiori difficoltà: la difesa. Il direttore sportivo Petrachi è impegnato nella ricerca di almeno due innesti da mettere a disposizione di Ignazio Abate, deciso a costruire una retroguardia più solida e affidabile. Tra i nomi che hanno guadagnato posizioni nelle ultime settimane c'è quello di Andrea Giorgini, difensore della Juve Stabia che il tecnico granata conosce molto bene per averlo allenato durante la sua esperienza in Campania. Proprio questa conoscenza potrebbe rappresentare un fattore importante nella trattativa.

Giorgini in pole, ma restano vive le alternative

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il Torino e la Juve Stabia per cercare di fare passi avanti nell'operazione. Il club campano valuta il classe 2002 attraverso una clausola rescissoria di circa 1,2 milioni di euro, cifra che i granata stanno analizzando. Parallelamente, il Torino continua a monitorare anche altre soluzioni. Tra queste c'è Luca Marianucci, rientrato al Napoli dopo il prestito e il cui futuro dipenderà dalle valutazioni di Massimiliano Allegri.