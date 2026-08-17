Tiago Gabriel, futuro in Premier? Da Lecce: "Per il Napoli la richiesta è troppo alta"

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Calciomercato Napoli, difficile la pista Tiago Gabriel: viene valutato circa 30mln

Crescono le attenzioni intorno a Tiago Gabriel, giovane difensore centrale Lecce e possibile fonte di una plusvalenza importante per il club salentino. Sul centrale portoghese, titolare della nazionale Under 21 del suo paese, si registra un forte pressing da parte di due club di Premier League: secondo quanto riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno si tratterebbe di Crystal Palace e Bournemouth, a caccia di sostituti per le cessioni operate nel reparto difensivo. In precedenza si era già infromato il Brentford.

Tiago Gabriel costa tanto: può finire in Premier

Considerata la valutazione fissata dal Lecce, compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, molti osservatori ritengono che la Premier League resti la destinazione più probabile per il portoghese, campionato che da anni non bada a spese pur di arrivare ai profili graditi e soprattutto giovani. Non va poi archiviata la pista che porta al Benfica mentre sullo sfondo resta il Napoli che lo segue ma che considera eccessiva la richiesta economica del Lecce e per questo in pole ci sono i club inglesi.