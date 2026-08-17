Zeballos aspetta il Napoli, ma vuole giocare: rinnova col Boca per il reintegro?

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Calciomercato Napoli, le ultimissime su Zeballos che è ancora in attesa del club azzurro

Resta apertissimo il tormentone Exequiel Zeballos, esterno d'attacco del Boca Juniors che da mesi ha un accordo col Napoli ed intende rispetto fino a quando potrà. L'argentino, ai margini del progetto tecnico in patria nelle ultime settimane proprio in attesa di definire il suo futuro, continua ad attendere l'affondo definitivo del club azzurro, che però non ha ancora trovato le condizioni per chiudere l'operazione, in particolar modo le cessioni necessarie per liberare spazio nel costo rosa e nelle liste.

Zeballos, la situazione in casa Boca

Secondo quanto riporta la stampa argentina, Zeballos avrebbe riaperto i canali con la dirigenza del Boca Juniors per discutere un possibile rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a dicembre 2026, in modo da tornare subito ad allenarsi con continuità e a disposizione della squadra, dopo un periodo complicato in cui è rimasto ai margini del gruppo proprio in attesa di sviluppi sul fronte Napoli. Il presidente Juan Roman Riquelme, da tempo al lavoro per evitare che il giocatore lasci gli Xeneises a parametro zero, avrebbe trovato più di un'apertura da parte dell'entourage del "Changuito", che valuta però l'ipotesi di una clausola rescissoria più bassa rispetto alle cifre che circolano (10mln di dollari l'accordo per un'eventuale uscita direzione Napoli) in modo da essere 'disponibile' qualora il Napoli dovesse rifarsi vivo.