Sogno per il centenario: tutte le problematiche del colpo Gabriel Jesus

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Il Napoli continua a coltivare il sogno Gabriel Jesus per regalare a Massimiliano Allegri un altro rinforzo di grande spessore in attacco. Il nome del brasiliano dell'Arsenal continua a infiammare la piazza azzurra, soprattutto dopo la sua assenza nella prima gara ufficiale della stagione dei Gunners contro il Manchester City. A fare il punto è Il Mattino: «Resta sempre la volontà di un colpo offensivo che sappia far sognare i tifosi. Il nome di Gabriel Jesus non è mai passato in questi giorni e ha fatto impazzire i tifosi azzurri non vederlo nemmeno in panchina, ieri, nel primo match dell’anno contro il Manchester City del suo Arsenal».

Gabriel Jesus, tutto passa dalle cessioni

Prima di affondare il colpo, il Napoli dovrà però creare lo spazio necessario attraverso qualche altra cessione nel reparto offensivo. Il quotidiano sottolinea infatti che «al Napoli servirà almeno vendere un altro dei suoi calciatori offensivi per fare spazio sia nella lista per Serie A e Champions League e anche in quella del monte ingaggi, che resta importantissima».

La strategia della società resta quella di contenere i costi senza ridimensionare le ambizioni: «C’è la voglia di riprogrammare tutto e abbassare i costi, ma non per questo si punterà più in basso di quanto fatto negli ultimi anni». E sullo sfondo c'è una stagione dal significato particolare: «La stagione del centenario va onorata al meglio, anche con un nuovo azzurro che sappia rilanciare i sogni e le speranze».