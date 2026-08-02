Milinkovic-Savic, la Juventus propone uno scambio: la risposta del Napoli

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La Juventus offre Perin al Napoli in cambio di Milinkovic-Savic, ma gli azzurri rifiutano la proposta.

La Juventus ha provato a intavolare un'operazione di mercato con il Napoli mettendo sul tavolo uno scambio tra i due portieri Mattia Perin e Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe proposto un'operazione alla pari nel tentativo di arrivare all'estremo difensore serbo, ma la risposta della società partenopea è stata negativa.

Il Napoli respinge la proposta della Juventus

La dirigenza azzurra, infatti, avrebbe deciso di declinare l'offerta della Juventus, senza prendere in considerazione lo scambio tra Perin e Milinkovic-Savic. Resta quindi invariata la situazione sul fronte portieri, con il Napoli che continua a valutare le proprie strategie di mercato in vista delle prossime settimane.