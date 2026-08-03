Lindstrom-Schalke, spunta il retroscena: cosa ha fatto saltare l'affare

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Ecco la ricostruzione del mancato trasferimento di Lindstrom in Germania: decisivi i cambiamenti apportati dal Napoli nella fase finale.

Il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04 è definitivamente sfumato, nonostante il giocatore avesse già sostenuto le visite mediche in Germania. A ricostruire quanto accaduto è Sky Sport, che spiega come l'intesa tra il Napoli e il club tedesco fosse stata raggiunta inizialmente sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, oltre a bonus legati alle presenze. Tuttavia, nella fase conclusiva dell'operazione qualcosa è cambiato.

Documenti modificati e Schalke irritato: il danese resta in uscita

Il Napoli avrebbe apportato alcune modifiche all'accordo verbale nel momento dello scambio dei documenti, variazioni ritenute del tutto legittime dal club azzurro. Lo Schalke 04, però, non le avrebbe accettate, decidendo di interrompere la trattativa. La rottura è arrivata proprio per la mancata convergenza sulla formula definitiva dell'accordo. L'affare è quindi saltato, anche se non è escluso che le parti possano tornare a parlarsi. Nel frattempo, Lindstrom è atteso nuovamente a Castel di Sangro, pur restando tra i giocatori destinati a lasciare il Napoli.