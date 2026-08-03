Juve su Milinkovic-Savic, ma il Napoli frena: nessuna apertura al prestito
Tuttosport fa il punto sulle strategie della Juventus per il ruolo di portiere, soffermandosi anche su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Napoli accostato ai bianconeri nelle ultime settimane. Secondo il quotidiano, la valutazione fissata dal club azzurro rappresenta il principale ostacolo alla trattativa: 15 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus per un portiere sul quale la dirigenza non intravede un investimento con ampi margini di crescita.
Juve su Milinkovis-Savic
Il Napoli, inoltre, non sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione in prestito, ma soltanto a titolo definitivo. Tuttosport evidenzia poi che un'altra pista porta a Guglielmo Vicario del Tottenham. Gli Spurs, a differenza del Napoli, sarebbero aperti a un prestito, ma il profilo dell'ex Empoli non convincerebbe pienamente la Juventus. "Altrimenti sarebbe già sbarcato a Torino da settimane, considerata la facilità con la quale si può imbastire il discorso con gli Spurs", conclude il quotidiano.
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