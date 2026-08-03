Retroscena su Suzuki: lo scorso anno aveva rifiutato il Napoli

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L'estremo difensore giapponese era stato a un passo dal Napoli la scorsa estate

Tuttosport svela un retroscena di mercato che riguarda Zion Suzuki, portiere del Parma oggi seguito con grande interesse da PSG e Juventus. Secondo il quotidiano, l'estremo difensore giapponese era stato a un passo dal Napoli la scorsa estate. Il giornale racconta che la Juventus aveva individuato in Suzuki il profilo ideale per il presente e per il futuro, una convinzione condivisa anche dall'allora commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, rimasto colpito dalle sue qualità dopo averlo osservato al Mondiale.

Suzuki e il no al Napoli la scorsa estate

Ora, però, sul portiere è piombato il Paris Saint-Germain, che avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 33 milioni di euro, una cifra che il Parma difficilmente potrebbe rifiutare. Tuttosport ricorda infine un retroscena che riguarda il Napoli: "un anno fa ha rifiutato il Napoli perché convinto che il proprio destino dovesse essere ancora legato al Parma".