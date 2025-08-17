Miretti-Napoli, Tmw svela: rifiutati 14mln più bonus! Ecco la richiesta della Juve

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale ha dato gli ultimi aggiornamenti su alcune situazioni di mercato legate al Napoli: "Il club bianconero deve anche sistemare il centrocampo dove serve necessariamente un innesto per alzare il livello qualitativo. La scelta dopo un lungo casting è ricaduta su O’Riley del Brighton. I contatti con club inglese stanno andando avanti da diversi giorni e anche il giocatore ha aperto in maniera importante alla cessione. La Juventus punta a definire l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma prima di dare l’accelerata decisiva ha bisogno che ci sia un’uscita.

E il candidato numero uno alla partenza resta sempre Douglas Luiz. Per lui c’è mercato in Premier ma finora non sono giunte offerte a titolo definitivo. E questo complica un po’ la situazione. Anche Miretti potrebbe partire ma solo a determinate condizioni economiche. Il Napoli per averlo aveva proposto 14 milioni di euro più bonus ma il club bianconero chiede 20 milioni. Domani invece può essere il giorno giusto per Juanlu Sanchez al Napoli. Le sensazioni sono positive, presto Conte avrà a disposizione il vice Di Lorenzo".