Napoli su Bakola, ma la Juve vuole chiudere subito: la cifra per bloccarlo

Calciomercato Napoli, Bakola nel mirino della Juve: 25-30 milioni e prestito al Sassuolo fino a giugno. Carnevali valuta

Su Darryl Bakola, centrocampista del Sassuolo, si muove la Juventus. A gennaio i bianconeri vorrebbero chiudere l’operazione subito, con una formula particolare: acquistarlo ora e lasciarlo in prestito al Sassuolo fino a giugno. Il club emiliano, con l’amministratore delegato Carnevali, ci sta pensando. Il giovane francese è un profilo che piaceva anche al Napoli, che lo aveva messo nella lista dei possibili obiettivi per il centrocampo.

L’offerta della Juve: 25-30 milioni

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Juventus è disposta a investire tra i 25 e i 30 milioni di euro per assicurarsi il giocatore già in questa finestra. L’idea è anticipare la concorrenza con un acquisto immediato, ma senza privare il Sassuolo del suo talento nella corsa della stagione: Bakola resterebbe in Emilia fino al termine del campionato, per poi trasferirsi a Torino in estate. Una formula che permetterebbe ai neroverdi di incassare subito una cifra importante e di continuare a contare su uno dei giovani più in vista della squadra.

Il Napoli osserva, Carnevali valuta

Il quadro, dunque, si complica per gli azzurri. Il direttore sportivo Manna aveva sondato il terreno per Bakola, classe 2007 già protagonista in Serie A, ma l’affondo bianconero rischia di cambiare gli equilibri della trattativa. Resta da capire se il Sassuolo accetterà una proposta di questo tipo o se preferirà attendere altre offerte. Carnevali sta valutando con attenzione, consapevole del valore del giocatore e dell’interesse di più club. Per il Napoli la pista resta da monitorare, ma serviranno un’offerta all’altezza e tempi rapidi per tornare in corsa.