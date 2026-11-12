Varela, spunta il prezzo del Monza per cederlo. Anche il Benfica incasserà

Calciomercato Napoli, Varela primo obiettivo: 9 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Il Monza lo valuta almeno 25 milioni e preferirebbe tenerlo

Ha sorpreso la maggior parte degli amanti del calcio, ma non la dirigenza del Monza, che l’estate scorsa lo pagò 2 milioni al Benfica credendo in lui. Oggi Gustavo Varela, dopo 9 reti in campionato e 2 in Coppa Italia, è l’oggetto del desiderio di molti club. Il Napoli è in prima fila, ma sul giocatore ci sono anche altri top club italiani, un paio di società di Premier League e lo stesso Benfica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Cosa porterebbe al Napoli

Per gli azzurri l’attaccante sarebbe un innesto di qualità dentro e fuori dall’area, con freschezza sotto porta. Arriverebbe inoltre a creare un po’ di sano dualismo con Rasmus Højlund, in un reparto che a gennaio dovrebbe cambiare volto. Varela vive un momento d’oro anche con la maglia della Nazionale: è fresco di convocazione con il Portogallo e, nel nuovo corso post Cristiano Ronaldo, potrebbe avere un posto di rilievo. Un motivo in più per rendere il suo nome appetibile sul mercato.

Il Monza fissa il prezzo

Il Monza, intanto, lo valuta almeno 25 milioni di euro, con il 20% della plusvalenza che spetta al Benfica. Il club brianzolo preferirebbe tenerlo fino al termine della stagione, considerando il suo peso nella corsa alla salvezza. Le proposte, però, si ascoltano: davanti a un’offerta importante la società potrebbe valutare la cessione. Per il Napoli e per le altre pretendenti si apre dunque una trattativa delicata, in cui la concorrenza e le richieste del Monza peseranno sulle scelte di gennaio.