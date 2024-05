Napoli-De Zerbi, Sportitalia smentisce: nessuna telefonata, non è nel casting

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, su Instagram ha invece smentito questi rumors

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Zerbi ha lasciato il Brighton. Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio da parte dei Seagulls: tra le parti ci sarà una risoluzione consensuale. E così l'allenatore italiano diventa un'occasione di mercato, dal momento che sarà libero da ogni contratto e non bisognerà pagare la clausola per tesserarlo (da 13 milioni).

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e nella giornata di ieri la redazione di Kiss Kiss Napoli ha parlato di una telefonata del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all’allenatore per sondare la sua disponibilità riguardo un ritorno in Italia. Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, su Instagram ha invece smentito questi rumors: “De Zerbi non è nel casting perchè non c’è stata nessuna telefonata da parte di De Laurentiis. Si aspetta la finale di Europa League, Conte non è un’ipotesi completamente tramontata, c’è Pioli che aspetta di liberarsi dal Milan e poi Vincenzo Italiano, uno dei preferiti di De Laurentiis”.