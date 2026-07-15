Vicario, la Juventus avanza: contatto diretto con Spalletti
La Juventus continua a lavorare per individuare il nuovo portiere in vista della prossima stagione. Se Emiliano Martinez resta il primo nome sulla lista del direttore generale Giovanni Carnevali, il club bianconero mantiene viva anche la pista che porta a Guglielmo Vicario. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra la società e l'estremo difensore del Tottenham, segnale di un interesse ancora concreto. Su Vicario c'è anche il Napoli.
Spalletti avrebbe parlato direttamente con il portiere
L'aggiornamento più significativo riguarda un presunto contatto diretto tra Guglielmo Vicario e l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti. Un confronto che confermerebbe la volontà del tecnico di valutare personalmente la disponibilità del portiere e di illustrargli il progetto bianconero. La trattativa resta ancora in una fase interlocutoria, ma i dialoghi delle ultime ore dimostrano come il profilo dell'ex Empoli continui a essere preso in seria considerazione dalla dirigenza, pronta a valutare ogni opportunità prima di affondare il colpo definitivo per la porta.
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