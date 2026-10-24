Napoli forte su Varela! Osservatore ieri a Torino: i dettagli
Il Napoli guarda già al futuro e tiene sotto osservazione Gustavo Varela, attaccante classe 2005. A rivelare l'interesse del club azzurro è l'esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui un osservatore del Napoli era presente ieri sera allo stadio Olimpico Grande Torino per assistere alla sfida tra Torino e Monza. L'obiettivo della missione era proprio quello di monitorare da vicino il giovane centravanti, protagonista di un avvio di stagione particolarmente prolifico.
Schira: osservatore del Napoli presente per Varela
La serata ha offerto allo scout azzurro un'altra dimostrazione delle qualità realizzative di Varela. L'attaccante è infatti andato nuovamente a segno, raggiungendo quota sette gol nelle prime sette presenze di campionato. Un rendimento che gli permette di occupare attualmente il primo posto nella classifica marcatori della Serie A insieme ad Antonio Raimondo del Frosinone. Secondo quanto riportato da Schira, dunque, il Napoli ha iniziato a seguirlo direttamente dal vivo: al momento si tratta di un'attività di osservazione, ma la presenza di un emissario azzurro testimonia l'attenzione del club nei confronti del classe 2005.
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