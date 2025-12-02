Napoli-Frattesi: il calciatore apre alla cessione, da capire le condizioni dell'Inter
TuttoNapoli.net
Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli e alla ricerca di un centrocampista, visti gli infortuni di Anguissa e De Bruyne. Tra gli obiettivi del club azzurro, secondo Valter De Maggio, ci sarebbe ancora in nerazzurro Davide Frattesi.
Il direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ ha riferito le ultime notizie in suo possesso: “Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. Il calciatore continua a trovare poco spazio e vorrebbe molto volentieri a Napoli, soprattutto da Antonio Conte”.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non c'eravamo persi! Tanta energia e solidarietà tra i ragazzi. Su Neres e Gutierrez..."
Davide BarattoLiveNapoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com