Napoli-Frattesi: il calciatore apre alla cessione, da capire le condizioni dell'Inter

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli e alla ricerca di un centrocampista, visti gli infortuni di Anguissa e De Bruyne. Tra gli obiettivi del club azzurro, secondo Valter De Maggio, ci sarebbe ancora in nerazzurro Davide Frattesi.

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ ha riferito le ultime notizie in suo possesso: “Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. Il calciatore continua a trovare poco spazio e vorrebbe molto volentieri a Napoli, soprattutto da Antonio Conte”.