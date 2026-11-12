Il Napoli guarda in Francia per la mediana: il primo obiettivo costa già tanto
Il Napoli è già al lavoro per individuare il possibile erede di Frank Zambo Anguissa, il cui contratto scadrà a giugno senza che siano emerse novità significative sul rinnovo. Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbe soprattutto Mamadou Coulibaly, centrocampista classe 2004 di proprietà del Monaco. Il giovane talento del club francese rappresenterebbe una delle principali opzioni per rinnovare la mediana azzurra, anche se la valutazione economica rende complicata un'eventuale operazione immediata.
Napoli, Coulibaly costa 40 milioni: De Maggio rivela le difficoltà dell'affare
A fare il punto è Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si tratta dell'obiettivo numero uno, ma il Monaco chiede ben quaranta milioni di euro per privarsi del calciatore. Si tratta di un affare complicato da concretizzarsi a gennaio, ma è più probabile che se ne possa parlare più in là". Il nome di Coulibaly resta dunque in cima alla lista dei possibili rinforzi per il centrocampo, ma la richiesta di 40 milioni del Monaco potrebbe spingere il Napoli a rimandare l'assalto alla prossima estate.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro