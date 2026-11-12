Napoli su Kvernadze? Ds Frosinone: "A gennaio non parte! Lavoriamo al rinnovo"

Il direttore sportivo del Frosinone esclude cessioni a gennaio e rassicura su Kvernadze: "Stiamo lavorando, sono fiducioso sul rinnovo".

Se c'è una squadra che più di ogni altra sta sorprendendo in questo avvio di Serie A, quella è il Frosinone. Uno degli artefici dello straordinario avvio di stagione dei ciociari è senza dubbio il direttore sportivo Renzo Castagnini, presente quest'oggi per un Forum nella redazione di TuttomercatoWeb.com. Il dirigente ha iniziato a parlare del mercato invernale: "Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questa è una cosa importante. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così. Senza di loro non potevamo farle".

Qual è il futuro di Kvernadze? "Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiduciose che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top".