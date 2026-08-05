Badiashile in chiusura, Scotto: "Sprint Napoli per un motivo. Ma Gatti era più di un'idea"

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, esperto di mercato, sul suo canale Youtube aggiorna la situazione relativa ai movimenti di mercato del Napoli: "Gatti era il preferito di Allegri e dunque anche di Manna. La Juve sembrava pronta ad aprire al prestito ma non c'era stata ancora una vera trattativa. Ma il Napoli ora non vuole rischiare. Il Napoli vuole solo il prestito senza obbligo di riscatto. La Juve non sembrava pronta a questa formula.

E allora ecco Badiashile, anni 25, un grande talento, ma anche qualche infortunio. Lui guadagna 2,5 milioni e il Chelsea può aprire al prestito con diritto di riscatto. Ma per il Napoli la paura ora è la concorrenza e quindi dato che siamo già ad agosto il club azzurro ora vuole chiudere per evitare problemi. Ora è il Napoli che deve decidere quando e come muoversi per chiudere".