Lukaku verso l'addio, Romano: "La squadra più vicina ad oggi è americana"

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Lukaku non va a Castel di Sangro, il Napoli lo cede: l'Atlanta United tenta Big Rom. Manna al lavoro per l'addio con l'agente Pastorello

La situazione di Romelu Lukaku continua a evolversi e, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'addio al Napoli appare ormai sempre più probabile. Il centravanti belga, infatti, non raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro e il club è al lavoro per individuare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti. Tra le ipotesi più concrete c'è quella che porta all'Atlanta United. La decisione di non andare in ritiro è stata presa di comune accordo con il club, che ha autorizzato il centravanti a posticipare il rientro. Questo è almeno quanto ha comunicato il Napoli: "Di comune accordo con il club, Romelu Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra" si legge nel breve comunicato.

Lukaku verso l'America? Le ultime

Il club di MLS è, al momento, la società che ha manifestato il maggiore interesse nei confronti dell'attaccante e rappresenta la destinazione più avanzata per il suo futuro. Tuttavia, l'operazione non è ancora definita e non esiste un accordo concluso tra le parti. Per questo motivo restano aperti anche altri scenari: diversi club continuano a monitorare la situazione e non sono da escludere sorprese nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Il futuro di Lukaku resta dunque tutto da scrivere, con il mercato che potrebbe ancora regalare sviluppi inattesi.