Calciomercato Napoli, sfida all'Inter per Ovando: la richiesta del Rosario Central

Il Napoli guarda all'Argentina per rinforzare la difesa del futuro

Il Napoli guarda all'Argentina per rinforzare la difesa del futuro. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, anche il club azzurro avrebbe manifestato interesse per Ignacio Ovando, promettente difensore centrale classe 2007 del Rosario Central, finito nel mirino di diverse società europee, tra cui l'Inter. Il giovane argentino, aggregato alla prima squadra nel 2025, viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Il Rosario Central avrebbe fissato una valutazione importante per il suo cartellino, chiedendo 15 milioni di dollari per lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli, occhi su Ignacio Ovando: il difensore classe 2007 piace anche ai nerazzurri

Ovando si distingue per struttura fisica, personalità e notevoli margini di miglioramento, caratteristiche che avrebbero attirato l'attenzione degli osservatori nerazzurri e del Napoli. Nonostante la giovanissima età, il difensore ha già accumulato una discreta esperienza tra i professionisti: nel 2026 ha collezionato finora 41 presenze, realizzando quattro gol e fornendo due assist. Numeri interessanti per un centrale difensivo che potrebbe rappresentare un investimento importante in prospettiva.