Napoli su Miretti, ma il centrocampista va ko: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Oggi alle 16:30Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Fabio Miretti è nel mirino del Napoli ma ora deve fare i conti con uno stop fisico con tempi di recupero ancora incerti. Ieri il centrocampista è uscito per problemi fisici nel corso dell'amichevole in casa contro la Next Gen. Oggi gli esami.

Ecco il responso: "A seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, Miretti è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero".