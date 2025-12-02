Ngonge delude anche al Torino, brutte notizie per ADL: riscatto lontano

Cyryl Ngonge sta deludendo le aspettative al Torino. "Ha iniziato il campionato sottotono, ha dato poi qualche segnale di ripresa con alcune buone prestazioni (su tutte quella nella trasferta di Parma, partita non certo memorabile per il Torino), peccato che poi il suo rendimento sia di nuovo calato. Quasi nullo l’apporto che ha dato nell’ultimo periodo”, si legge su Tuttosport oggi in edicola.

Questo potrebbe voler dire nessun riscatto a fine stagione e qui subentra anche il Napoli perché De Laurentiis ancora spera possa essere riscattato a 16 milioni: "E non sarà soddisfatto nemmeno Aurelio De Laurentiis, consapevole del fatto che, se il belga non dovesse cambiare drasticamente marcia, le possibilità che il Torino spenda i 16 milioni necessari per riscattarlo diminuirebbero sempre di più”.