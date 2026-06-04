Non solo Rabiot: spunta Rios se parte un big del centrocampo del Napoli

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Rios del Benfica giocatore che piace al Napoli, ma non è l'unico. Se parte Anguissa la prima scelta resta sempre Rabiot del Milan

Richard Rios entra con decisione tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il colombiano del Benfica, che ha compiuto 26 anni martedì scorso, è finito nel radar della dirigenza azzurra secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti inserito il giocatore nella lista dei profili da monitorare con particolare attenzione durante la fase di pianificazione del mercato. La situazione in mediana resta infatti in continua evoluzione e le valutazioni del club dipenderanno anche dai movimenti in uscita e dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane. In questo contesto, Rios rappresenta una delle opzioni considerate per garantire qualità, dinamismo ed equilibrio alla squadra.

Napoli, idea Rios per il calciomercato

Le strategie del club passano inevitabilmente dalle decisioni che riguarderanno alcuni dei protagonisti delle ultime stagioni. In primo luogo sarà necessario fare chiarezza sul futuro di Frank Anguissa, punto di riferimento del Napoli negli anni più recenti e protagonista dei successi che hanno riportato gli azzurri ai vertici del calcio italiano.

Rabiot prima scelta di Allegri

Parallelamente resta viva anche la pista che conduce ad Adrien Rabiot, centrocampista di grande esperienza e tra gli uomini più valorizzati da Massimiliano Allegri nelle sue ultime stagioni in panchina. Tra possibili partenze e nuovi innesti, il reparto di centrocampo si conferma uno dei principali dossier aperti per la dirigenza partenopea.