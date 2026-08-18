Novità Lucca: la Fiorentina ha chiesto informazioni sull'attaccante

Novità Lucca: la Fiorentina ha chiesto informazioni sull'attaccanteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Novità di mercato sul futuro di Lorenzo Lucca.

Novità di mercato sul futuro di Lorenzo Lucca. Secondo quanto riferito su X dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni al Napoli per l’attaccante azzurro. Il centravanti del Napoli potrebbe infatti lasciare il club partenopeo nel corso di questa sessione estiva di mercato.

Lucca piace alla Fiorentina

La Fiorentina si aggiunge dunque alle società interessate a Lucca, mentre il Napoli resta al lavoro per definire le operazioni in uscita nel reparto offensivo. Schira scrive: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che potrebbe lasciare il club quest’estate”.