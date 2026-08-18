Gabriel Jesus-Napoli, la strategia di Manna

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Tra Arsenal e Napoli non sarebbe stato ancora raggiunto un accordo.

Gabriel Jesus al Napoli: il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già incassato il gradimento dell’attaccante brasiliano al trasferimento in azzurro, ma per arrivare alla fumata bianca resta ancora da trovare l’intesa con l’Arsenal. Il principale nodo riguarda la formula dell’operazione e la valutazione del cartellino. Gabriel Jesus sarebbe disposto a percepire uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, mentre il club londinese valuta il centravanti tra i 18 e i 20 milioni.

Manna vuole attendere gli ultimi giorni di mercato per l'assalto a Gabriel Jesus

Come spiega Il Mattino al momento, però, tra Arsenal e Napoli non sarebbe stato ancora raggiunto un accordo. La strategia di Manna sarebbe quella di attendere le battute finali del mercato, quando le società potrebbero essere maggiormente disponibili a trovare soluzioni per i giocatori in uscita. Il Napoli spera così di poter impostare un affare simile a quello concluso per Hojlund con il Manchester United.

L’idea sarebbe quella di arrivare a Gabriel Jesus attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto dopo dodici mesi, rinviando così l’investimento definitivo. Una formula gradita al Napoli, ma per la quale sarà necessario ottenere il via libera dell’Arsenal.