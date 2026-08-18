Lang, è corsa a due: Napoli attende un'offerta congrua

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Al momento sarebbero soprattutto Ajax e Galatasaray le società interessate all’olandese

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Noa Lang, attaccante del Napoli che potrebbe lasciare il club nel corso di questa sessione di mercato. Al momento sarebbero soprattutto Ajax e Galatasaray le società interessate all’olandese. Il quotidiano scrive: "Lang ha due pretendenti: l’Ajax, che però non s’è ancora fatto avanti con il Napoli, e il Galatasaray, il club che gli aveva dato spazio a gennaio, quando era finito ai margini delle rotazioni di Conte.

Napoli, due pretendenti per Lang

Dalla Turchia è rimbalzata la notizia di una prima offerta da 15 milioni, ritenuta troppo bassa dal Napoli. Noa è comunque salito in cima alla lista dei campioni turchi, anche per il buon ricordo lasciato a Istanbul: due gol alla Juve in Champions per presentarsi, tre assist in campionato e 19 presenze complessive, 11 delle quali da titolare".