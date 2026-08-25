C'è l'ok di Gabriel Jesus al Napoli, ma Lang blocca tutto: gli aggiornamenti
"C'è l'ok di Gabriel Jesus, ma Lang blocca tutto". Questi gli aggiornamenti sulla pista che porta a Gabriel Jesus. Il brasiliano, ormai ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal, avrebbe già dato il proprio gradimento a un eventuale trasferimento in azzurro. Un profilo di grande prestigio, confermato tra gli obiettivi anche dal direttore sportivo Giovanni Manna.
Lang blocca l'affare Gabriel Jesus
Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, per provare a concretizzare un’operazione di questo livello, però, il Napoli deve prima liberare spazio all’interno dell’organico attraverso alcune cessioni. I principali indiziati sono Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per il centravanti italiano trovare una sistemazione negli ultimi giorni della sessione estiva non appare semplice, mentre la situazione dell’olandese è al momento in stand-by.
L’Atalanta, infatti, non sarebbe intenzionata a mettere sul tavolo 20 milioni di euro immediatamente, mentre nelle ultime ore anche l’Ajax avrebbe rallentato. Sullo sfondo rimane il Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato.
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