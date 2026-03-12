Retroscena Goretzka, Tmw: "Conte lo voleva a gennaio, richiesta non accolta"

Antonio Conte lo ha chiesto per il suo prossimo Napoli - in realtà era una richiesta per gennaio, non accolta - Milan e Inter ci fanno un pensierino. Si parla di Leon Goretkza, futuro svincolato, oggi al Bayern. Come nelle più belle storie c'è un però. Goretzka ha uno stipendio da 7 milioni di euro all'anno e non abbasserà le pretese. Non è detto che non possa richiedere anche un bonus alla firma, visto lo status da svincolato.

Di sicuro il centrocampista, come riporta Tmw, sarà uno dei parametro zero più interessati per la prossima estate. Subentrato nella sfida contro l'Atalanta - per gli ultimi ventidue minuti - da qualche settimana è usato con il contagocce dall'allenatore Vincent Kompany. Non è dato sapere perché, ma nelle parole del direttore tecnico Christoph Freund ci può essere un indizio. "Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest'estate. La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi".