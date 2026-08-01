Come reinvestire soldi Gutierrez? Del Genio: "No a Gatti! Ecco i nomi da progetto..."

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Calciomercato Napoli, in caso di cessione di Gutierrez quale strada percorrere?

Si avvicina il sacrificio Gutierrez per il Napoli. Il club partenopeo potrebbe cedere lo spagnolo per sbloccare operazioni in entrata dopo aver sforato negli anni scorsi. Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha ha analizzato la linea del club e le scelte eventuali all'addio dello spagnolo: "Mercato come con Benitez? E' difficile, il Napoli poteva muoversi più silenziosamente. Era una ex grande, post Maradona, ripresa, torna in Serie A, con Mazzarri fece una bella Champions ma non era ancora affacciata di prepotenza in Italia ed in Europse serviva una scossa. Benitez in sordina prese esuberi dal real Madrid, poi becchi Mertens, Koulibaly, Jorginho, quel mercato lì non è riproponibile.

La strada da seguire sul mercato

E' più riproponibile quel mercato del secondo anno di Spalletti, via Insigne, Fabian, Mertens, Koulibaly, dentro sconosciuti al grande pubblico con lo scouting che ti fanno vincere. Ad oggi io approvo anche il dimensionamento, chiamiamiamolo anche ridimensionamento. Anche un Napoli che si presenta a fine mercato con Favasuli, Gabriel, Esposito e Yeremay che è buonissimo per me. E' più forte di Lang o Zeballos. Se il Napoli fa questi colpi intelligenti con questi nomi giovani o giovanissimi, accettiamo anche il sacrificio di Gutierrez o di altri, ma con la prospettiva di crescere negli anni.

Un nome che invece non è da progetto Napoli

Va bene il sacrificio, ma puntando sulla progettualità. Fuori sincro invece e non capirei un acquisto come quello di Gatti. Lasciamo perdere i comportamenti contro il Napoli, lo sappiamo che non siamo tutelati, ma parlo proprio tecnicamente e per il suo percorso, è uno che va per i 30, non te lo regalano, ci sarebbe l'obbligo col prestito e quindi se vai in Europa te lo devi prendere a titolo definitivo. Non capirei proprio la scelta. Il sacrificio Gutierrez facciamolo per Gabriel, ma non per Gatti".