Calciomercato Napoli, Romano: Lucca via con l'offerta giusta! Poi assalto a un attaccante

Calciomercato Napoli, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. Romano e Moretto svelano le strategie di Manna per l'attacco.

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli resta tutto da scrivere. L'attaccante italiano, protagonista di un avvio di stagione particolarmente complicato, potrebbe lasciare il club azzurro già durante il mercato invernale. La società sta infatti valutando la possibilità di intervenire nuovamente nel reparto offensivo, soprattutto qualora dovesse concretizzarsi una cessione. Le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna hanno aperto a questo scenario.

Napoli, Lucca in uscita? Le ultime di Romano e Moretto sul mercato di gennaio

A fare il punto sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube: "Per Lucca è stato un inizio di stagione particolarmente complicato e, qualora dovesse arrivare un'offerta giusta, non si può escludere una sua partenza a gennaio. Un'eventuale cessione potrebbe aprire le porte a un nuovo acquisto". L'operazione dipenderà dagli incastri economici e dai vincoli legati alle liste, già determinanti nelle scelte estive. Il Napoli potrebbe dunque essere particolarmente attivo a gennaio, ma le strategie definitive dipenderanno anche dalla situazione della squadra alla riapertura del mercato.