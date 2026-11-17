Sebastiano Esposito per gennaio, Manna studia il colpo: ecco perché piace al ds

Napoli, Manna valuta Sebastiano Esposito per gennaio: può sostituire Lucca e giocare con Hojlund. L'ostacolo Sassuolo-Cagliari.

Il Napoli guarda con interesse a Sebastiano Esposito in vista del mercato di gennaio, con Giovanni Manna che avrebbe inserito l'attaccante del Sassuolo tra i possibili rinforzi per la squadra di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il classe 2002 rappresenterebbe una soluzione non soltanto per sostituire l'eventuale partente Lorenzo Lucca, ma anche per offrire nuove possibilità tattiche al tecnico azzurro. Esposito, arrivato in estate al Sassuolo dal Cagliari, possiede infatti caratteristiche differenti sia da Lucca sia da Rasmus Hojlund: pur avendo una struttura fisica da attaccante, ama abbassarsi per ricevere il pallone, partecipare alla costruzione della manovra e dialogare con i compagni. Un profilo che potrebbe consentire al Napoli di modificare il proprio assetto offensivo, affiancando al centravanti danese un giocatore capace di muoversi tra le linee e favorire lo sviluppo del gioco.

Calciomercato Napoli, Esposito può giocare con Hojlund: l'ostacolo Sassuolo-Cagliari e il futuro di Lucca

L'eventuale arrivo di Sebastiano Esposito potrebbe permettere ad Allegri di schierare due attaccanti complementari, sfruttando la profondità di Hojlund e la capacità dell'italiano di legare il gioco. Tuttomercatoweb ipotizza diverse soluzioni, dal 3-5-1-1 con Esposito alle spalle del danese a un sistema con due punte, mentre nel 4-3-3 l'ex Inter dovrebbe adattarsi a una posizione più esterna, meno congeniale alle sue caratteristiche. Anche Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha recentemente sottolineato la possibile compatibilità tra Esposito, Hojlund e Antonio Vergara, immaginando un reparto offensivo composto da giocatori con qualità differenti. Sul piano individuale, l'attaccante ha realizzato due reti nelle prime otto presenze in Serie A con il Sassuolo, confermando le proprie capacità di partecipazione alla manovra dopo le esperienze con Empoli e Cagliari. Proprio la situazione contrattuale potrebbe però complicare l'operazione: Esposito si trova in Emilia in prestito dal Cagliari con diritto di riscatto, circostanza che renderebbe necessario coinvolgere anche il club sardo in un'eventuale trattativa. Il Napoli valuta dunque una possibile operazione che potrebbe essere legata all'uscita di Lucca, ma anche alla volontà di offrire ad Allegri nuove soluzioni per valorizzare Hojlund.