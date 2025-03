Sky - Meret, rinnovo vicino: pronto annuale con opzione e adeguamento

Tempo di rinnovi in casa Napoli. Mentre sul terreno di gioco la squadra di Antonio Conte è in piena lotta per la vetta del nostro campionato, fuori si cerca di blindare i giocatori cardine per le prossime stagioni.

Al momento Mathias Olivera si è legato agli azzurri fino al 2030 mentre Alex Meret si appresta a porre la sua firma sul nuovo contratto. Il contratto del portiere è in scadenza a giugno 2025, ma, stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, le parti sarebbero vicine ad un accordo per un rinnovo di un anno con opzione per un'altra stagione. Previsto anche un adeguamento dell'ingaggio.