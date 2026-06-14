Gila-Napoli, settimana prossima decisiva: la confessione dello spagnolo a Gattuso

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Gila vuole il Napoli: comunicata alla Lazio la volontà di lasciare il club.

Mario Gila ha espresso in maniera chiara la propria intenzione di lasciare la Lazio per trasferirsi al Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, il difensore spagnolo avrebbe comunicato la sua decisione sia alla società biancoceleste che a Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, manifestando la volontà di intraprendere una nuova esperienza in carriera.

“Non voglio restare”: Napoli al lavoro, ora la trattativa con Lotito

Il messaggio di Gila sarebbe stato netto: “Non voglio restare, desidero trasferirmi altrove”. Il Napoli è in contatto costante con l’entourage del calciatore e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti per definire gli ultimi dettagli dell’intesa con il giocatore. Successivamente toccherà ai due club trovare un accordo economico: Claudio Lotito valuta il cartellino dello spagnolo circa 30 milioni di euro, una richiesta considerata eccessiva dal Napoli visto che il difensore andrà in scadenza di contratto tra un anno. La prossima settimana potrebbe quindi risultare decisiva per capire se l’operazione potrà entrare nel vivo.