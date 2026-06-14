Ultim'ora Calciomercato Napoli, riecco Chiesa? Schira svela: "Può diventare un'idea"

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Chiesa vuole tornare in Serie A: Napoli alla finestra con Allegri.

In attesa dell’ufficialità del suo approdo sulla panchina azzurra, Massimiliano Allegri inizia già a immaginare il Napoli della prossima stagione. Tra i profili che potrebbero tornare d’attualità sul mercato c’è anche Federico Chiesa, reduce da un’esperienza poco fortunata al Liverpool e desideroso di rientrare in Serie A. Un nome che piace all’ambiente azzurro anche per la conoscenza diretta che sia Allegri che il direttore sportivo Giovanni Manna hanno del calciatore dai tempi della Juventus.

Schira: “Può diventare un’idea del Napoli”, ma il sogno resta la Juventus

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, lasciando aperta la porta a un possibile interesse del Napoli: “Chiesa ha nostalgia della Serie A, vuole tornare in Italia. Il Liverpool chiede 10 milioni, si potrebbe trattare a cifre più basse o ad un’operazione in prestito. Era stato proposto al Como, può diventare un’idea del Napoli”. Al momento non risultano contatti diretti tra le parti, anche se Allegri e Manna apprezzano il giocatore. Secondo l'esperto di mercato, il desiderio principale dell’esterno resta però il ritorno alla Juventus: “Accetterebbe anche uno stipendio dimezzato con tre o quattro anni di contratto. Il suo entourage lo sta proponendo alla Juventus, ma il club bianconero ha altre priorità”. Una situazione da monitorare, con il Napoli che potrebbe inserirsi qualora si aprissero margini concreti per un’operazione vantaggiosa.