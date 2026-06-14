Futuro attacco, Schira: "Lukaku resta più fuori che dentro". Le ultime su Lucca e Lang

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Napoli, attacco da valutare: Lukaku verso l’addio, Lucca seguito in Serie A.

Il futuro dell’attacco del Napoli resta ricco di interrogativi in vista della prossima stagione. Romelu Lukaku potrebbe lasciare il club azzurro dopo il Mondiale, anche se al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva. Situazione diversa invece per Noa Lang e Lorenzo Lucca, rientrati dai rispettivi prestiti al Galatasaray e al Nottingham Forest, con il club pronto a valutare le soluzioni migliori per il loro futuro.

Lukaku resta più fuori che dentro

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come il destino dei tre attaccanti sia ancora aperto. "Lukaku resta più fuori che dentro", ha dichiarato Schira, sottolineando come per Noa Lang possa esserci spazio per un'altra opportunità in maglia azzurra. Per Lorenzo Lucca, invece, il mercato si muove già con Bologna, Genoa e altre società che hanno chiesto informazioni per valutare un possibile trasferimento.