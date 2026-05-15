Calciomercato Napoli, Atta costa troppo. Cifra choc: ADL cerca 'intesa' con Pozzo

vedi letture

Si tratta quindi di un’operazione complessa, ma non del tutto impossibile da immaginare in prospettiva. Atta, centrocampista dell’Udinese, piace molto

Atta, centrocampista dell’Udinese, piace molto al Napoli ma ha una valutazione economica elevata. Il giocatore sta vivendo una stagione di alto livello, mettendo in mostra qualità tecniche e continuità che lo hanno reso uno dei nomi più interessanti del campionato. La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante e al momento superiore ai parametri economici abituali del club azzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Si tratta quindi di un’operazione complessa, ma non del tutto impossibile da immaginare in prospettiva. Molto dipenderà infatti dalle condizioni che si verranno a creare e dalla disponibilità delle parti a trovare un punto d’incontro. In questo senso possono pesare anche gli ottimi rapporti tra Napoli e Udinese, così come quelli tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, che in passato hanno già favorito diverse trattative tra i due club.