È finito un ciclo? Da Anguissa a Lobotka: tutti i big che possono partire

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In casa Napoli si starebbe delineando l’inizio di un nuovo ciclo destinato a segnare un profondo ricambio all’interno della rosa. Molti dei protagonisti delle recenti stagioni vincenti sarebbero infatti arrivati alla fase conclusiva della loro esperienza in azzurro.

Tra i giocatori considerati in possibile partenza figurerebbero Alex Meret, Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, oltre a Juan Jesus ed Adam Elmas. Al contrario, elementi come Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Matteo Politano dovrebbero invece restare al centro del progetto tecnico.

Il quotidiano Repubblica sottolinea come, per affrontare la prossima fase, sarà comunque necessario inserire giocatori di alto livello, capaci di garantire continuità competitiva. Tuttavia, questa nuova impostazione dovrà essere accompagnata da una comunicazione chiara degli obiettivi stagionali, così da evitare aspettative eccessive nei confronti dell’ambiente e della tifoseria.

Secondo l’analisi, la narrazione legata al recente mercato definito “faraonico” avrebbe contribuito a creare pressioni forse superiori alla reale portata della squadra, insieme ai numerosi infortuni che hanno condizionato il rendimento. In questo scenario, anche un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League potrebbe rappresentare l’ultimo contributo significativo della generazione protagonista dei successi del 2023 e del 2025, segnando di fatto la chiusura di un ciclo ormai vicino alla sua naturale conclusione.