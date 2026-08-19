Ufficiale SSC Napoli annuncia Favasuli: la formula dell'operazione

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Il Napoli ufficializza un nuovo rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Il club azzurro ha annunciato l'arrivo di Costantino Favasuli dal Catanzaro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questo il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Costantino Favasuli dall'US Catanzaro 1929".

La scheda di Favasuli

Nato il 26 aprile 2004, il difensore calabrese è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo una Supercoppa e due Coppa Italia Primavera. Dopo le esperienze alla Ternana e al Bari, passa al Catanzaro con cui disputa 42 partite mettendo a segno due reti. Vanta 2 presenze con l'Italia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore lo scorso 3 giugno nell'amichevole contro il Lussemburgo, vinta dagli azzurri per 1-0.