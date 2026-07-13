Summit ADL-Giuffredi alle 16: possibile un doppio rinnovo in casa Napoli

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Alle ore 16 è infatti previsto un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il pomeriggio di oggi potrebbe essere decisivo per il futuro di due protagonisti del Napoli. Alle ore 16 è infatti previsto un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi per discutere i rinnovi di contratto di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. L'obiettivo del club azzurro è quello di prolungare fino al 2029 l'accordo con il capitano Di Lorenzo, confermandolo al centro del progetto tecnico. Parallelamente, la società vuole blindare Antonio Vergara, uno dei giovani più promettenti del vivaio partenopeo.

Doppio rinnovo in arrivo in casa Napoli: si lavora per Vergara e Di Lorenzo

Sul centrocampista classe 2003 resta alta l'attenzione di diversi club. In Italia lo seguono Atalanta, Roma e Como, mentre all'estero hanno manifestato interesse Bournemouth e Tottenham. Secondo il quotidiano, per Vergara sarebbe inoltre in arrivo una nuova offerta da 25 milioni di euro più bonus, ma il Napoli è determinato a trattenerlo e a costruire il suo futuro in azzurro.