Summit ADL-Giuffredi alle 16: possibile un doppio rinnovo in casa Napoli
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il pomeriggio di oggi potrebbe essere decisivo per il futuro di due protagonisti del Napoli. Alle ore 16 è infatti previsto un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi per discutere i rinnovi di contratto di Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. L'obiettivo del club azzurro è quello di prolungare fino al 2029 l'accordo con il capitano Di Lorenzo, confermandolo al centro del progetto tecnico. Parallelamente, la società vuole blindare Antonio Vergara, uno dei giovani più promettenti del vivaio partenopeo.
Doppio rinnovo in arrivo in casa Napoli: si lavora per Vergara e Di Lorenzo
Sul centrocampista classe 2003 resta alta l'attenzione di diversi club. In Italia lo seguono Atalanta, Roma e Como, mentre all'estero hanno manifestato interesse Bournemouth e Tottenham. Secondo il quotidiano, per Vergara sarebbe inoltre in arrivo una nuova offerta da 25 milioni di euro più bonus, ma il Napoli è determinato a trattenerlo e a costruire il suo futuro in azzurro.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro