Niente Roma, Manna resta e può rinnovare: svelato stipendio attuale al Napoli
Secondo quanto riportato sulla piattaforma social X dal giornalista sportivo Nicolò Schira, i piani della dirigenza del Napoli guidata da Aurelio De Laurentiis sarebbero ormai piuttosto definiti per quanto riguarda la gestione interna dell’area sportiva. In particolare, secondo Schira, il presidente azzurro avrebbe intenzione di trattenere Giovanni Manna, attuale dirigente del club, considerato una figura centrale nel progetto tecnico e organizzativo del Napoli. L’idea della società sarebbe quella di riconoscere il lavoro svolto dal dirigente anche attraverso un possibile adeguamento dell’ingaggio, che attualmente si aggirerebbe intorno ai 400 mila euro annui. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista sui social, non è escluso che nei prossimi mesi possa essere aperto anche un tavolo per discutere un ulteriore rinnovo contrattuale, nonostante Manna abbia già un accordo valido fino al 2029, elemento che garantisce comunque una certa stabilità a lungo termine.
Aurelio #DeLaurentiis’s Plans are clear since last month as revealed: he wants to keep Giovanni #Manna, who could receive an increase in salary (currently earns only 0,4M/year). They could also discuss about the renewal, even if Manna has already a contract until 2029. #transfers https://t.co/Xa9BfHX88q— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 15, 2026
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