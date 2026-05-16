Niente Roma, Manna resta e può rinnovare: svelato stipendio attuale al Napoli

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L’idea della società sarebbe quella di riconoscere il lavoro svolto dal dirigente anche attraverso un possibile adeguamento dell’ingaggio

Secondo quanto riportato sulla piattaforma social X dal giornalista sportivo Nicolò Schira, i piani della dirigenza del Napoli guidata da Aurelio De Laurentiis sarebbero ormai piuttosto definiti per quanto riguarda la gestione interna dell’area sportiva. In particolare, secondo Schira, il presidente azzurro avrebbe intenzione di trattenere Giovanni Manna, attuale dirigente del club, considerato una figura centrale nel progetto tecnico e organizzativo del Napoli. L’idea della società sarebbe quella di riconoscere il lavoro svolto dal dirigente anche attraverso un possibile adeguamento dell’ingaggio, che attualmente si aggirerebbe intorno ai 400 mila euro annui. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista sui social, non è escluso che nei prossimi mesi possa essere aperto anche un tavolo per discutere un ulteriore rinnovo contrattuale, nonostante Manna abbia già un accordo valido fino al 2029, elemento che garantisce comunque una certa stabilità a lungo termine.