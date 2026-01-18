Vergara, cambia il futuro? Il Mattino: vuole partire, ma il Napoli ha fermato tutto

Il futuro di Antonio Vergara è uno dei temi caldi del mercato azzurro. Il centrocampista classe 2003, titolare e protagonista contro il Sassuolo, avrebbe chiesto la cessione a gennaio per trovare maggiore continuità e accumulare minutaggio nella seconda parte di stagione. Ma la prestazione di ieri dimostra che in questi sei mesi potrà giocarsi le sue chance anche in azzurro.

Secondo Il Mattino, però, il Napoli non ha mai realmente aperto alla sua partenza. Nonostante le diverse richieste dalla Serie A, soprattutto da club di bassa classifica, la società preferisce trattenerlo, anche alla luce dei tanti infortuni che hanno colpito il reparto di centrocampo. La linea è chiara: Vergara resta una risorsa per il presente.