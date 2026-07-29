David Neres, la permanenza non è certa: due club sul brasiliano

David Neres, la permanenza non è certa: due club sul brasilianoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:40Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Il futuro di David Neres continua a essere uno dei temi caldi del mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'esterno brasiliano è tra i giocatori che potrebbero lasciare il club azzurro in questa sessione estiva. Dopo i sondaggi del Galatasaray, anche dal Brasile sarebbe arrivato un nuovo interesse. Il Cruzeiro, infatti, avrebbe manifestato la propria disponibilità a valutare un'operazione per riportare Neres in patria.

Neres piace anche al Cruzeiro, il futuro resta da definire

Al momento si tratta di un interesse preliminare e non di una trattativa avanzata, ma il nome dell'attaccante resta al centro delle attenzioni di diversi club. Nelle prossime settimane si capirà se una delle società interessate deciderà di affondare il colpo per convincere il Napoli a cedere il brasiliano.