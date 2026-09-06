Ufficiale Premier, l’Arsenal sfida il Chelsea: le formazioni ufficiali e le scelte di Arteta e Xabi Alonso

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Arsenal e Chelsea si sfidano all’Emirates Stadium nella terza giornata di Premier League: ecco le scelte di Arteta e Xabi Alonso.

Sei punti in due giornate e un avvio di stagione a punteggio pieno: Arsenal e Chelsea si affrontano oggi alle 17:30 all’Emirates Stadium per il primo grande derby londinese della Premier League 2026/27. La squadra di Mikel Arteta arriva alla sfida dopo le vittorie contro Coventry City, battuto 3-0 in casa all’esordio, e Aston Villa, superato 2-1 in trasferta. Un percorso impreziosito da quattro gol realizzati e nessuno subito. Positivo anche l’inizio del Chelsea di Xabi Alonso, reduce dai successi per 3-2 contro il Fulham e per 4-3 contro il Brighton. Il derby mette dunque di fronte due delle squadre protagoniste delle prime giornate di campionato.

Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali

Archiviato il confronto con il Chelsea, l’Arsenal dovrà subito spostare l’attenzione sulla Champions League. Mercoledì, infatti, i Gunners saranno di scena allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Arteta e Xabi Alonso per il derby londinese.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

CHELSEA (3-4-2-1): Martinez; Fofana, Acheampong, Lacroix; Pedro Neto, James, Lavia, Hato; Palmer, Rogers; João Pedro. Allenatore: Xabi Alonso.