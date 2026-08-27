Ufficiale Sorteggio Champions, 3ª fascia: il Napoli trova il Villarreal e il Bodo/Glimt

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Il sorteggio della Fase Campionato della Champions League 2026/27, in corso al Grimaldi Forum di Montecarlo, continua a delineare il percorso europeo del Napoli. Dalla prima fascia gli azzurri hanno pescato Manchester City e Arsenal, mentre dalla seconda sono arrivate Club Brugge e Porto. La terza fascia ha invece regalato al Napoli Villarreal e Bodø/Glimt.

Napoli, Villarreal in trasferta e Bodø/Glimt al Maradona

Per il Napoli ci sarà dunque una trasferta in Spagna sul campo del Villarreal, mentre il Bodø/Glimt sarà ospite degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Restano da conoscere soltanto due delle otto avversarie che il Napoli affronterà nella Fase Campionato.