Ufficiale
Sorteggio Champions, 2ª fascia: il Napoli pesca Club Brugge e Porto
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Il sorteggio di Montecarlo comincia a delineare il cammino europeo del Napoli nella Champions League 2026/27. Dalla prima fascia gli azzurri hanno pescato Manchester City e Arsenal, due delle squadre più quotate della competizione, mentre dalla seconda fascia sono arrivate Club Brugge e Porto.
Napoli, quattro avversarie già definite
Sono quindi già quattro le sfide che attendono il Napoli nella Fase Campionato. L’urna del Grimaldi Forum dovrà ancora stabilire le altre quattro avversarie, completando così il calendario degli azzurri nella massima competizione europea.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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