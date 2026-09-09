Arsenal da record e da un anno imbattuta in Champions: è la più forte al mondo?

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Il percorso recente dell'Arsenal in Champions League disegna il ritratto dell'avversario più temibile che il Napoli potesse incrociare al debutto europeo. Lo dicono i numeri, i dati e le statistiche.

I numeri del dominio continentale di Arteta

Qualche esempio? Nella passata edizioni della Champions League, la squadra di Mikel Arteta ha chiuso il maxi-girone con un ruolino di marcia immacolato: otto vittorie su otto gare disputate. I Gunners non hanno mai perso sul campo in tutta la durata del torneo europeo. Persino nella finalissima contro il PSG, la sfida si è conclusa in parità nei tempi regolamentari ed extra-regolamentari, cedendo la coppa ai francesi soltanto ai calci di rigore.

Nelle ultime due stagioni continentali, il club londinese ha collezionato una semifinale e una finale, affermandosi per continuità di rendimento, organizzazione tattica e intensità di gioco. Insomma, stasera al Maradona sfida a una delle squadre più forti al mondo col Psg.