Occhio ai precedenti: l'Arsenal ha vinto 3 delle ultime 4 partite col Napoli
Il bilancio storico dei confronti diretti tra Napoli e Arsenal nelle competizioni UEFA sorride ai Gunners, che si sono aggiudicati tre dei quattro incontri disputati, con un solo successo a favore degli azzurri.
Il primo incrocio ha visto rispettare rigorosamente il fattore campo. All'Emirates Stadium l'Arsenal si impose per 2-0, mentre al ritorno al San Paolo il Napoli pareggiò i conti vincendo con l'identico punteggio di 2-0. In quella partita giocò da titolare l'attuale tecnico dei londinesi, Mikel Arteta, che rimediò persino un'espulsione sul prato dell'impianto partenopeo.
Nel doppio confronto a eliminazione diretta la formazione inglese prevalse nettamente sia all'andata a Londra (2-0) che al ritorno in Campania, dove espugnò il campo di Fuorigrotta per 1-0 conquistando il pass per le semifinali.
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