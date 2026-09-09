Incubo inglesi: c'è una statistica preoccupante per il Napoli

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La sfida contro l'Arsenal mette il Napoli di fronte a un vero e proprio tabù statistico maturato nelle recenti uscite di UEFA Champions League. I partenopei cercano un'inversione di rotta dopo i recenti passaggi a vuoto contro le formazioni britanniche. Il Napoli ha incassato tre sconfitte di fila contro avversarie inglesi nella massima competizione europea.

Nel percorso della scorsa stagione pesano in particolare i k.o. al debutto contro il Manchester City (0-2) e la sconfitta interna al Maradona contro il Chelsea (2-3) nell'ottava giornata della fase a gironi. Le sfide tra il club azzurro e le rappresentanti della Premier League sono sinonimo di gare aperte e ricche di marcature. Nelle ultime 21 sfide disputate dal Napoli contro club inglesi, la media complessiva si attesta su 3 gol esatti a partita, a conferma di una tradizione fatta di scontri diretti ad alta intensità e ricchi di capovolgimenti di fronte.